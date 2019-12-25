Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о поправке политика

Информация о том, что Навальный приходит в сознание и реагирует на окружающих появилась ещё в понедельник.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала статью Der Spiegel о поправке политика. В материале утверждалось, что Навальный пришёл в себя, разговаривает и делится воспоминаниями о моментах в самолёте, после которых впал в кому.

Ярмыш опубликовала своё заявление на своей странице в Twitter. По её словам, в материале много неточностей.

В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Она отметила, что информация о том, что Навальный приходит в сознание и реагирует на окружающих появилась ещё в понедельник.

Никаких подробностей она больше не привела.

Ранее мы писали о том, что СМИ заявили: Алексей Навальный пришёл в себя.