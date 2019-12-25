Пресс-секретарь Навального прокомментировала статью Spiegel о поправке политика

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала статью Der Spiegel о поправке политика. В материале утверждалось, что Навальный пришёл в себя, разговаривает и делится воспоминаниями о моментах в самолёте, после которых впал в кому.
Ярмыш опубликовала своё заявление на своей странице в Twitter. По её словам, в материале много неточностей.
В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей.
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Она отметила, что информация о том, что Навальный приходит в сознание и реагирует на окружающих появилась ещё в понедельник.
Никаких подробностей она больше не привела.
Ранее мы писали о том, что СМИ заявили: Алексей Навальный пришёл в себя.
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