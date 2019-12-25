СМИ: Алексей Навальный пришёл в себя

Медики разрешили пускать к Алексею Навальному посетителей.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный пришёл в себя. Об этом сообщает немецкая газета Der Spigel и издание The Insider со ссылками на собственные источники.

Полиция ФРГ опасается нового нападения на Навального, поэтому сейчас он взят под усиленную охрану.

По информации журналистов, политик может разговаривать и даже вспомнил происходящее до того, как впал в кому. Например, он смог вспомнить то, как ему стало плохо в самолёте.

Медики разрешили пускать к Алексею Навальному посетителей. Для того, чтобы попасть к нему, нужно пройти три кордона охраны.

Ранее Zeit писала о том, что в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря омским врачам.