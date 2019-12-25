В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии

Отмечается, что врачи прогнозируют ему полное выздоровление.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Навальный намерен остаться в Германии. Об этом заявила пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

Отмечается, что врачи прогнозируют ему полное выздоровление.

Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление Кира Ярмыш

Напомним, что российского политика Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение.

Ранее мы сообщали о том, что раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным.

Фото:navalny/Instagram