Медики заявили, что полное восстановление Навального возможно.

Российского политика Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение после серьёзного ухудшения состояния здоровья в августе. Предположительно оппозиционер был отравлен ядом "Новочок".

О выписке Навального сообщает сайт клиники. Решение врачами было принято на фоне улучшения состояния здоровья пациента. Политик проходил лечение в немецкой больнице 32 дня, из них 24 — в реанимации.

Медики заявили, что полное восстановление Навального возможно, но подчёркивают, что делать долгосрочные прогнозы пока рано.

Ранее Навальный оценил версию о самостоятельном отравлении "Новичком".

Фото: Instagram / navalny