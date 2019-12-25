Российский оппозиционер прокомментировал заявление Владимира Путина Эмманюэлю Макрону.

Алексей Навальный оценил версию о самостоятельном отравлении "Новичком". Об этом российский оппозиционер написал в собственном аккаунте в Instagram.

Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать Алексей Навальный, оппозиционер

По словам пострадавшего, его окончательной целью было скончаться в больнице Омска. Навальный предположил, что причиной его гибели мог стать тот факт, что он "пожил достаточно". С иронией оппозиционер заявил подписчикам, что он как дурак пролежал в коме 18 дней, но не добился конечной цели. Таким образом политик считает, что провокация не удалась.

Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным.

Фото: Instagram/navalny