В ФАС предложили ввести эталонные тарифы на тепло

Пилотные запуски начнутся 1 июля 2022 года.

Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Об этом газете "Известия" рассказал заместитель главы ведомства Виталий Королев.

Сообщается, что протестировать нововведение планируется летом 2022 года. По словам Королева, в июне текущего года кабмин опубликует проект постановления.

Они [эталоны] позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным. Виталий Королев, замглавы ФАС

В ведомстве подчеркнули, что нововведение позволит не допустить рост тарифов на тепло. Отметим, в настоящее время данные тарифы организаций высчитывают на основе тех расходов, которые они способны доказать. Траты могут оказаться как завышенными, так и заниженными.

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