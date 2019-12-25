Кудрин усомнился, что рост ВВП России в 2021 году составит 3%

Он уточнил, что ситуация будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса.

Глава счетной палаты Алексей Кудри в интервью "Известиям" сообщил, что в 2021 году российская экономика покажет положительную динамику после спала на 3% в 2020 году. Однако достигнет ли рост ВВП 3% будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса.

"В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии", - сказал он.

Минэкономразвития прогнозирует, что рост экономики России в 2021 году составит 2,9%.

Кудрин также заявил, что к началу 2030-х годов спрос на нефть упадет на мировом рынке. Это вызовет, по его мнению, сокращение поступления в бюджет от экспорта углеводородов.

Фото: kremlin.ru