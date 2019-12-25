Кудрин прогнозирует снижение спроса на нефть

Он отметил, что уже сейчас компании стали выходить на углеродную нейтральность.

Глава счетной палаты Алексей Кудрин в интервью "Известиям" заявил, что к началу 2030-х годов спрос на нефть на мировом рынке снизится. Это вызовет, по его мнению, сокращение поступления в бюджет от экспорта углеводородов.

"В конце 2020-х - начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность", — сказал Алексей Кудрин.

Он также считает, что к 2040 году выброс углекислого газа странами снизится более чем в два раза. А вот доля нефтяных доходов в процентах к ВВП в бюджете, по его словам, будет все время стабильно падать.

В связи с этим, считает глава Счетной палаты, необходимо будет внимательнее относиться к методам финансирования различных программ.

"Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке. При этом какие-то направления, которые связаны с образованием, с здравоохранением, будут требовать больше ресурсов", — подчеркнул Алексей Кудрин.

Он заявил также, что в течение месяца правительство станет по-новому подходить к планированию и реализации госпрограмм. Произошло это после того, как Счетная палата, по словам Кудрина, смогла доказать правительству необходимость изменения методики оценки их эффективности.

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