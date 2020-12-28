Минфин: российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий кабмина

Поступления основных налогов в реальном выражении увеличились на 5-10%.

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что российская экономика восстанавливается по более "радужной" траектории, чем ранее прогнозировало правительство. По его словам, поступления основных налогов в России в реальном выражении увеличились на 5–10% за два года.

"Мы видим по ненефтегазовым доходам, — нефтегаз это отдельная история, довольно бодрый рост, даже если мы будем сравнивать с 2019 годом, когда пандемия никак не влияла на доходы бюджета,— что в реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно, то есть 2021 год по отношению к 2019 году, с учетом того, что два года уже прошло, на 5–10% в реальном выражении с учетом инфляции",— сказал он.

Он уточнил, что речь идет об НДФЛ, НДС, налоге на прибыль страховых взносах и так далее.

Владимир Колычев считает, что в этом году дефицит бюджета будет меньше 2,4% ВВП. Дело в других ценах на нефть.

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