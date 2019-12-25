Стратегия предполагает доступ в к вакцинам для всех стран ЕС.

В Евросоюзе заявили об успешности стратегии вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его мнению, закупленные Европейским союзом вакцины действуют эффективно.

Мы разработали общую стратегию закупки вакцин, это было необходимо, это подтвердили ряд глав государств. Эрик Мамер, представитель Еврокомиссии

Он подчеркнул, что стратегия предполагает доступ в к вакцинам для всех стран ЕС. Мамер заявил, что в Евросоюзе достаточно вакцин — и их качество подтверждено регулятором.

Ранее Times писал, что в Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv