В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V". Об этом рассказали в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.
Несмотря на утверждение противоположного.
цитата из сообщения Европейского агентства по лекарственным средствам
Подчёркивается, что не поступило заявок и от национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи на проведение процедуры постепенной экспертизы.
Ранее Украина обвинила Россию в наращивании влияния с помощью вакцины "Спутник V".
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