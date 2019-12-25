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В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V"
Сегодня, 22:08
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matveyvn

В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V"

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Не поступило заявок и от национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В Евросоюзе заявили, что не получали заявку на регистрацию "Спутника V". Об этом рассказали в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.

Несмотря на утверждение противоположного.

цитата из сообщения Европейского агентства по лекарственным средствам

Подчёркивается, что не поступило заявок и от национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи на проведение процедуры постепенной экспертизы.

Ранее Украина обвинила Россию в наращивании влияния с помощью вакцины "Спутник V".

Теги: вакцина, евросоюз, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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