В Евросоюзе заявили, что газовые хранилища заполнены на 66%

Кадри Симсон прокомментировала СМИ заполненность региональных газовых хранилищ.

Хранилища газа в Евросоюзе в настоящее время заполнены на 66%. Соответствующее заявление в рамках брифинга с местными журналистами сделала европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Чиновница пообщалась с прессой в преддверии внеочередного совета министров профильных ведомств стран-участниц ЕС.

Газовые хранилища сейчас на уровне 66%. Кадри Симсон, еврокомиссар

Напомним, что официальный Брюссель июне 2022 года принял новые правила, по которым европейские газовые хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" на 80% к 1 ноября текущего года. В последующие года этот показатель должен быть увеличен до уровня в 90%. Стоит уточнить, что такие хранилища есть в 18 из 27 государствах Евросоюза.

ЕК: заявление "Газпрома" о сокращении поставок газа заставляет готовиться к их прекращению.

Фото и видео: European Commission