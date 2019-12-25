ЕК: заявление "Газпрома" о сокращении поставок газа заставляет готовиться к их прекращению

Кадри Симсон полагает, что поставки газа в Европу из РФ могут быть прекращены в любой момент.

Европейская комиссия считает, что заявление российской компании "Газпром" о сокращении поставок газа в регион заставляет власти ЕС готовиться к их полному прекращению. Соответствующее заявление перед местными журналистами в рамках официального мероприятия сделала европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она не исключила, что поставки энергоресурсов из РФ в Европу могут быть остановлены в любой момент. Информацией эксперт поделилась со СМИ в преддверии внеочередного заседания профильных ведомств на уровне министров, проводимого в Совете Евросоюза. Иностранные представители обсудят план ЕК по снижению уровня газового потребления на 15%.

Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии - упреждающего сокращения. Кадри Симсон, еврокомиссар

Глава МИД Венгрии назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым.

Фото и видео: European Commission