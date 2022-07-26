Глава МИД Венгрии назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым

Петер Сийярто назвал предложение ЕК по энергетическому кризису "не конкретным", а просто "коммуникативной акцией".

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии назвал предложение Европейской комиссии по газу о снижении показателей потребления на 15% практически неосуществимым. Об этом Петер Сийярто сообщил в рамках видеовыступления, опубликованного в его аккаунте в социальных сетях. Чиновник объяснил, что в инициативе ЕК нет конкретики, поэтому в Будапеште не понимают, что значит инициатива Брюсселя. Он задал ЕК вопросы о том, насколько нужно будет меньше потребителям жечь электроэнергии, меньше топить или меньше готовить, а также о том, как вообще это будет происходить".

В случае Венгрии — да в случае любой страны — что это значит? Каждому надо на 15% меньше? Промышленным потребителям? Собственникам квартир? Домовладельцам? Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Министр считает данное газовое предложение ЕК "акцией исключительно коммуникативного значения", так как его физическое осуществление равносильно невозможному событию. Петер Сийярто призвал коллег не обманывать население подобными акциями вместо того, чтобы говорить о реальном энергетическом кризисе. Он призвал искать новые источники газа и заключать новые контракты. В Венгрии также полагают, что западные санкции придется рано или поздно "обсуждать". В МИД напомнили, что энергетический кризис складывается не в том государстве, против которого ЕС вводит ограничения, а в регионе, который и ввел эти санкции.

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