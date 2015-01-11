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Орбан предрек миру суровый кризис в 2030 году

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Он призвал Венгрию готовиться заранее, чтобы стать "успешным локальным исключением".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек миру суровый кризис в 2030 году. Об этом он рассказал на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад.

По его словам, к этому времени накопятся проблемы западного мира. Орбан подчеркнул, что в США намечается очень серьезный кризис, а в Европе будет неизбежен экономический спад. Венгерский премьер призвал страну готовиться заранее, чтобы стать "успешным локальным исключением".

Ранее Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции против России.

Видео: YouTube / Orbán Viktor

Теги: виктор орбан, кризис, мир, премьер-министр венгрии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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