Он призвал Венгрию готовиться заранее, чтобы стать "успешным локальным исключением".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек миру суровый кризис в 2030 году. Об этом он рассказал на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад.

По его словам, к этому времени накопятся проблемы западного мира. Орбан подчеркнул, что в США намечается очень серьезный кризис, а в Европе будет неизбежен экономический спад. Венгерский премьер призвал страну готовиться заранее, чтобы стать "успешным локальным исключением".

Ранее Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции против России.

Видео: YouTube / Orbán Viktor