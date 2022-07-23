Он призвал разработать новую стратегию в конфликте на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции против России. Об этом он сообщил на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад.

По его словам, ситуация Запада похожа на ситуацию с машиной, у которой спущены шины на всех четырех колесах. Орбан отметил, что правительства Британии, Болгарии, Италии и Эстонии стали жертвами экономической и политических бед.

Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир – все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава венгерского правительства призвал Европу разработать новую стратегию в конфликте на Украине, целью которой был бы мир.

Ранее Орбан заявил, что санкции ЕС против России принесли выгоду Китаю.

Видео: YouTube / Orbán Viktor