Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции против России. Об этом он сообщил на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад.
По его словам, ситуация Запада похожа на ситуацию с машиной, у которой спущены шины на всех четырех колесах. Орбан отметил, что правительства Британии, Болгарии, Италии и Эстонии стали жертвами экономической и политических бед.
Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир – все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Глава венгерского правительства призвал Европу разработать новую стратегию в конфликте на Украине, целью которой был бы мир.
Ранее Орбан заявил, что санкции ЕС против России принесли выгоду Китаю.
Видео: YouTube / Orbán Viktor
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