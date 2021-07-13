Премьер Венгрии рассказал, что Европа проигрывает битву, в то время как США "остались при своем".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в результате санкций против России из-за ситуации на Украине в выигрыше оказался Китай. При этом американская сторона осталась "при своих", а европейский регион и вовсе проиграл сражение. Соответствующее заявление сделал чиновник в эфире местной радиостанции Kossuth. Он добавил, что в целом, политика антироссийских ограничений не принесла ожидаемого результата.

Китай побеждает, Америка не проигрывает, Европа страдает. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава венгерского правительства напомнил слушателям о том, что западные санкции вызвали в Европе экономический кризис, а также позволили получить КНР дополнительные объемы российского сырья по сниженной стоимости. Ранее власти получали энергетические ресурсы по большей части от арабских стран, а сейчас имеют нефть, которая поступает от РФ.

Орбан: Европа санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor