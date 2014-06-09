Премьер Венгрии рассказал о причинах спада в экономике региона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа собственными антироссийскими же санкциями выстрелила себе в легкие, а теперь задыхается от этого. Глава местного правительства считает, что санкционная политика не оправдывает возложенных на нее надежд, а напротив, имеет обратный эффект. Такое мнение чиновник высказал в эфире радиостанции Kossuth.

Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Чиновник рекомендовал всем тем гражданам, у которых есть работа, ценить ее, так как в ближайшие месяцы ожидается общеевропейский экономический спад. Премьер Венгрии уточнил, что об этом свидетельствуют все международные исследования, анализы и прогнозы, с которым он сталкивался. Эти негативные последствия для региона Орбан считает "комбинированным эффектом" от санкционной политики и украинского кризиса.

Орбан: Венгрия не рассмотрит предложения, ведущие к потере газа из России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor

