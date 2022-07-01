Премьер Венгрии рассказал о том, что Будапешт ищет компромисс с ЕС.

Венгрия не рассмотрит предложения, ведущие к потере или ограничению поставок газа из России. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Kossúth сделал глава правительства Виктор Орбан. По мнению чиновника, на текущий момент европейская страна не готова обсуждать этот энергетический нюанс.

Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что коллективный Запад ввел несколько антироссийских санкционных пакетов из-за украинского кризиса. Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом действия недружественных стран наносят значительный ущерб всей глобальной экономической системе.

Орбан: Венгрии надо нарастить военные возможности.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor