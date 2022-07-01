Орбан: Венгрии надо нарастить военные возможности

Премьер Венгрии рассказал об условии для сохранения мира.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейскому государству необходимо нарастить собственные военные возможности. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире с местными журналистами для радиостанции Kossúth.

Если мы хотим мира, нам необходимо сейчас значительно увеличить наши военные возможности. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что еще в конце февраля 2022 года Виктор Орбан заявил, что военные и полицейские подразделения работают на государственной границе с Украиной. В марте текущего года стало известно о том, что Будапешт отказывается поставлять военную помощь киевскому режиму. Правительство издало указ об этом. Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто добавил, что Будапешт не допустит поставок вооружения через свою территорию.

Орбан: Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры.

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