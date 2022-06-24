Орбан: Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры

Премьер Венгрии призвал решать экономические проблемы и снижать инфляцию.

Евросоюзу нужны не новые антироссийские санкции, а мирные переговоры с Москвой. Соответствующее заявление сделал в собственном аккаунте в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Чиновник напомнил международным коллегам о том, что на текущий момент европейский регион страдает от инфляционных процессов и экономического кризиса. Глава местного правительства уверен в том, что ЕС требуется единственное противоядие, которое только может быть - мир.

Европа страдает. Страдает от военной инфляции и страдает от военно-экономического кризиса. Вдобавок появляется все больше и больше санкционных идей. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Советник венгерского премьера Виктора Орбана по политическим вопросам заявил СМИ, что Европа должна перестать вводить ограничения против России из-за специальной военной операции на Украине, а просто начать переговоры с Москвой.

Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor