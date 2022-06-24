Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС

Александр де Кроо рассказал о необходимости ЕК координировать страны ЕС в вопросе энергетической безопасности.

Премьер-министр Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в Евросоюзе. Соответствующее заявление Александр де Кроо сделал в рамках своего выступления перед местными журналистами во время прибытия на второй день саммита ЕС, который проводится в Брюсселе. Чиновник также призывает коллег по региональному содружеству установить максимальную стоимость газа перед зимним отопительным сезоном.

Зима, вероятно, будет сложной. Многие страны уже готовятся к снижению поставок газа. Мы сможем преодолеть этот сложный период, только если будем действовать вместе. Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии

Эксперт уточнил, что несколько месяцев назад Брюссель предложил странам-членам ЕС сформировать энергетический блок, а также производить совместные закупки энергетических ресурсов и установить потолок цен. Александр де Кроо призвал к лучшей координации в рамках ЕС. По его мнению, в текущей обстановке Европейская комиссия должна организовать взаимодействие по проблемам.

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Фото и видео: European Commission