Премьер Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в ЕС

Премьер-министр Бельгии призвал вернуться к идее общих закупок газа в Евросоюзе. Соответствующее заявление Александр де Кроо сделал в рамках своего выступления перед местными журналистами во время прибытия на второй день саммита ЕС, который проводится в Брюсселе. Чиновник также призывает коллег по региональному содружеству установить максимальную стоимость газа перед зимним отопительным сезоном.
Зима, вероятно, будет сложной. Многие страны уже готовятся к снижению поставок газа. Мы сможем преодолеть этот сложный период, только если будем действовать вместе.
Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии
Эксперт уточнил, что несколько месяцев назад Брюссель предложил странам-членам ЕС сформировать энергетический блок, а также производить совместные закупки энергетических ресурсов и установить потолок цен. Александр де Кроо призвал к лучшей координации в рамках ЕС. По его мнению, в текущей обстановке Европейская комиссия должна организовать взаимодействие по проблемам.
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Фото и видео: European Commission
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