Премьер Словакии: предоставление Украине статуса кандидата в ЕС стало чудом

Эдуард Хегер призвал и дальше поддерживать Украину.

Премьер-министр Словакии считает, что предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз стало чудом. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в рамках общения с местными журналистами по завершению первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Эдуард Хегер пояснил, что Словакия поддерживает оказание Киеву всех видов помощи, в том числе и военной.

Кто бы мог представить еще четыре-пять месяцев назад, что Украина сможет получить статус государства - кандидата в члены Евросоюза в столь сжатые сроки. Это настоящее чудо. Эдуард Хегер, премьер Словакии

Чиновник высказался за предоставление украинской стороне необходимых видов оружия для скорейшей победы в конфликте, а также для восстановления территориальной целостности. По мнению Хегера, получение Киевом статуса кандидата на вступление в региональное содружество означает также и укрепление безопасности Словакии, ведет к процветанию республики. Хегер напомнил, что его страна тесно связана с Украиной, так как является непосредственным территориальным соседом. Власти Словакии мобилизуют свой экономический потенциал для поддержки развития Киева.

Премьер Финляндии сообщила о серьезном отношении к озабоченности Анкары.

Фото и видео: European Commission