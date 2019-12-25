Эксперт напомнил о необходимости сертификации российской вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам.

В Евросоюзе считают, что "Спутник V" появится в Европе не раньше конца года. Об этом журналистам французского издания Le Figaro сообщил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Чиновник уточнил, что такого развития ситуации следует ожидать, если препарат будет одобрен региональным агентством по лекарственным препаратам.

Первым шагом является получение разрешения на продажу от агентства, которое изучит российское досье в ближайшие недели. Важные данные по-прежнему отсутствуют, поэтому процесс оценки должен занять больше времени. Тьерри Бретон, еврокомиссар

Напомним, что разработка НИЦ имени Гамалеи "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек.

Привитым в России от COVID-19 европейцам пригрозили проблемами с сертификатами.

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