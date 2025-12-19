В Европе уровень заполненности газовых хранилищ упал ниже 50%

На данный момент в европейских хранилищах хранится около 50,6 млрд кубометров газа.

В европейских странах уровень заполненности подземных газовых хранилищ упал ниже 50%. Об этом следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что падение произошло на три недели раньше, чем в прошлом году. По данным на 18 января, европейские хранилища были заполнены на 49,8%. Меньше в этот день было только в 2022 году на фоне энергетического кризиса в Европе из-за негативных погодных условий.

Также сообщается, что на данный момент в европейских хранилищах хранится около 50,6 млрд кубометров газа. С начала января страны Европы отбирают из хранилищ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет. Такие данные приводит "РИА Новости".

Ранее мы сообщали, что Россия стала четвертым по объемам поставщиком газа в ЕС.

Фото: pxhere.com