В Европе растет спрос на российский газ

В настоящий момент запасы газа в Европе на 25% ниже нормы.

На фоне сокращения запасов потребность Европы в поставках российского газа растет. По оценке агентства Bloomberg, зимой потребность в российском газе достигнет высочайших за несколько лет показателей.

Агентство приводит данные Gas Infrastructure Europe, согласно которым, запасы газа в Европе на данный момент на 25% ниже показателей, считающихся нормальными для этого времени года. Специалисты американского банка Citigroup предполагают, что с началом отопительного сезона в хранилищах уровень газа будет самым низким за последние пять лет. Дело в том, что большинство поставок сжиженного природного газа в настоящий момент уходят в Китай и Индию, пишет Bloomberg. Отмечается, что поставки газа из стран Северной Европы упали ниже январских показателей.

Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от "Северного потока - 2" - соединяющего Россию с Германией трубопровода, [в строительстве которого] наблюдаются задержки, вызванные санкциями США, - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что цены на газ "Газпрома" с 1 июля вырастут для жителей России, а также для промышленности.

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