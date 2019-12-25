С 1 июля в России вырастут цены на газ «Газпрома»

Это касается в том числе оптовых цен для промышленности.

С 1 июля на 3% для населения вырастут цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными компаниями. Информация об этом появилась на портале правовой информации.

Отмечается, что оптовые цены вырастут также для промышленности. Размер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством). При этом для населения цена ниже на 20%, чем для промышленности

Ранее мы писали о том, что с 22 июня будет приостановлена прокачка газа по обеим ниткам морского трубопровода "Турецкий поток". До 29 июня будут вестись работы по техобслуживанию.

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