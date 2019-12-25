Прокачку газа по трубопроводу "Турецкий поток" приостановят с 22 июня

Прокачка газа будет приостановлена на неделю.

С 22 июня из-за планового техобслуживания будет приостановлена транспортировка газа по обеим ниткам морского трубопровода "Турецкий поток". Об этом сообщается на сайте газопровода.

Отмечается, что работы будут идти до 29 июня и всю неделю прокачка газа по "Турецкому потоку" не будет осуществляться.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.

Ранее стало известно, что в первом квартале этого года средняя загрузка "Турецкого потока" составила 73%. Однако она должна увеличиться в течение года.

Фото: pixabay