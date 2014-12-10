В Европе цены на газ побили очередной рекорд

Цены выросли после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь.

В Европе цены на газ обновили очередной максимум. Так, стоимость составила 598 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Немного позже цена опустилась, однако все равно превышала 590 долларов за тысячу кубометров. Стоимость стала повышаться после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. Как сообщает ТАСС, "Газпром" выкупил только 0,65 млн кубометров в сутки.

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