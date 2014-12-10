В Петербурге в 2022 году почти в три раза вырастут затраты на строительство метро

В последующие годы траты на метрополитен также будут расти.

В 2022-м году на развитие метрополитена Петербурга планируют выделить 28 млрд рублей. Это на 18 млрд больше, чем в этом году. Об этом на "нулевых чтениях" проекта бюджета в ЗакСе сообщил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко, передал "Закс.ру".

Всего на транспортные проекты города хотят выделить в 2022 году в рамках Адресной инвестиционной программы 42,3 млрд рублей.

Также в эксплуатацию хотят ввести 16 детских садов, 8 школ, 14 объектов здравоохранения, 4 объекта коммунального хозяйства, 3 спортивных объекта, 1 киноконкертный комплекс.

Отметим, что это лишь "нулевые чтения" бюджета. Далее проект будет проходить согласования в ЗакСе Петербурга.

Ранее стало известно о том, что траволаторы на "Беговой" заработают только в конце октября.

Фото: Piter.TV