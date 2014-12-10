  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в 2022 году почти в три раза вырастут затраты на строительство метро
Сегодня, 12:54
324
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в 2022 году почти в три раза вырастут затраты на строительство метро

0 0

В последующие годы траты на метрополитен также будут расти.

В 2022-м году на развитие метрополитена Петербурга планируют выделить 28 млрд рублей. Это на 18 млрд больше, чем в этом году. Об этом на "нулевых чтениях" проекта бюджета в ЗакСе сообщил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко, передал "Закс.ру".

Всего на транспортные проекты города хотят выделить в 2022 году в рамках Адресной инвестиционной программы 42,3 млрд рублей. 

Также в эксплуатацию хотят ввести 16 детских садов, 8 школ, 14 объектов здравоохранения, 4 объекта коммунального хозяйства, 3 спортивных объекта, 1 киноконкертный комплекс. 

Отметим, что это лишь "нулевые чтения" бюджета. Далее проект будет проходить согласования в ЗакСе Петербурга.

Ранее стало известно о том, что траволаторы на "Беговой" заработают только в конце октября. 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, метро, нулевые чтения, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии