Мик Уоллес признал, что Европа зависит от "империи США".

Европа полностью подчинена Вашингтону и закрывает глаза на то, что до сих пор ничего не известно о подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания в Страсбурге на Европейском парламенте сделал депутат от Ирландии Мик Уоллес. По мнению специалиста, расследование данной энергетической диверсии должно быть важнейшим пунктом для повестки дня в Европе. Он напомнил о том, что американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о том, что ответственность за теракт лежит на властях США. Уоллес удивился, что неужели ЕС настолько зависит от Вашингтона и его империи, что не может даже спросить у него о том, действительно ли это преступление было спланировано Пентагоном и Белым домом.

Диверсия на "Северных потоках" была спланированным террористическим актом на важнейшей европейской инфраструктуре, и ЕС до сих пор не хочет знать, кто это сделал. Что, во имя Бога, случилось с Европой? Мик Уоллес, парламентарий ЕС

Напомним, что Швеция, Дания и Германия проводят свои национальные расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли. В Кремле это чрезвычайное положение на трубопроводах в акватории Балтийского моря назвали актом международного терроризма.

Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров.

Фото и видео: Twitter / Mick Wallace