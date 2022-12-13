Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров

Китай предлагал коллегам внести этот параграф к итоговое заявление.

Россия будет настаивать на расследовании терактов, которые произошли на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами в Нью-Дели сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Мы будем добиваться этого расследования, мы не дадим спрятать концы в воду. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил СМИ о том, что вместе с Россией за включение в не состоявшуюся декларацию встречи G20 ("Большой двадцатки") параграфа, касающегося "Северных потоков", выступал Китай, а также, большинство развивающихся стран-участниц "двадцатки" высказывали понимание ситуации.

Россия не отказывается от предложений переговоров, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России