Россия не отказывается от предложений переговоров, заявил Лавров

Глава МИД РФ уверен, что страны настраивают Киев на продолжение военной деятельности.

Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине. Об этом журналистам на итоговой пресс-конференции по результатам встречи министров по иностранным делам стран-участниц саммита G20 ("Большой двадцатки") в Нью-Дели рассказал российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник отметил, что не припомнит такого, чтобы кто-то из недружественных Москве стран призывал киевский режим к мирному диалогу. По версии МИД РФ, в этом факте и кроется "сермяжная правда" о том, что украинскую власть настраивают на продолжение боевых действий.

Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине.

Фото и видео: МИД России