Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю из-за позиции по Украине

Глава МИД РФ отметил отсутствие у стран Запада "манер".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров усомнился в адекватности угрожающих Китаю стран из-за позиции Пекина по Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе итоговой пресс-конференции в Нью-Дели по завершению саммита G20 ("Большой двадцатки"). По мнению чиновника, западные коллеги "сильно сдали" в своих манерах и перешли к открытому шантажу и угрозам.

Те угрозы... у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. В принципе никому угрожать нельзя, но когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией властей в Пекине в отношении необходимости мирного политического урегулирования украинского кризиса.

Главам МИД стран G20 не удалось согласовать финальный документ.

Фото и видео: МИД России