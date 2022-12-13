Главам МИД стран G20 не удалось согласовать финальный документ

Сергей Лавров рассказал о ходе саммита G20 в Индии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил журналистам в ходе пресс-конференции в Нью-Дели о том, что финальный общий документ встречи глав министерства по иностранным делам стран-участниц саммита G20 ("Большой двадцатки") согласовать не удалось из-за споров вокруг украинского кризиса. Чиновник напомнил, что повторилась ситуация, когда западные представители еще год назад пытались заявить о "российской агрессии" при предcедательстве Индии.

...Добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего, неправдами и различными риторическими заявлениями, выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой "российской агрессии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Африканский союз будет полноценным членом G20, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России