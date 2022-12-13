Африканский союз будет полноценным членом G20, заявил Лавров

Такое решение одобрено странами-членами саммита G20.

На встрече совета министров иностранных дел на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Нью-Дели участники официального мероприятия договорились друг с другом о том, что Африканский союз будет полноценным членом "Группы двадцати". О соответствующем постановлении журналистам рассказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед СМИ на итоговой пресс-конференции после завершения рабочей встречи в Индии.

Договорились, что Африканский союз будет отныне полноправным членом "двадцатки", как и Европейский Союз уже несколько лет участвует в этой работе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем.

Фото и видео: МИД России