Африканский союз будет полноценным членом G20, заявил Лавров

На встрече совета министров иностранных дел на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Нью-Дели участники официального мероприятия договорились друг с другом о том, что Африканский союз будет полноценным членом "Группы двадцати". О соответствующем постановлении журналистам рассказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил перед СМИ на итоговой пресс-конференции после завершения рабочей встречи в Индии.
Договорились, что Африканский союз будет отныне полноправным членом "двадцатки", как и Европейский Союз уже несколько лет участвует в этой работе.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем.
Фото и видео: МИД России
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