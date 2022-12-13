Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о планах развития сотрудничества Москвы и Китая. Об этом он заявил на встрече с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях G20.
Лавров поздравил своего коллегу с назначением на пост главы китайского МИД. Он выразил уверенность, что Ган обеспечит "преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям".
У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия и насыщенная внешнеполитическая повестка.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее Лавров отметил значительный потенциал председательства Индии в G20.
Фото: МИД РФ
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