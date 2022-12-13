Лавров отметил значительный потенциал председательства Индии в G20

Сергей Лавров отметил значительный созидательный потенциал председательства Индии в саммите G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее заявление российский министр по внешней политике сделал в ходе своего посещения выставки "Л.Н.Толстой - М.Ганди", которая открывается сегодня. Дипломат пояснил, что Москва поддерживает целеустремленность друзей из Нью-Дели заниматься укреплением подлинной многосторонности.
С удовлетворением отмечаем значительный созидательный потенциал индийского председательства в Группе двадцати, которое проходит под созвучным философии Толстого и Ганди девизом "Единство народов, единство судьбы человечества".
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: РФ и Нью-Дели последовательно не приемлют колониальные практики, такие как санкции.
Фото и видео: МИД России
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