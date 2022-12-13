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Лавров отметил значительный потенциал председательства Индии в G20

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Глава МИД РФ рассказал о важности работать над многополярностью мира.

Сергей Лавров отметил значительный созидательный потенциал председательства Индии в саммите G20 ("Большой двадцатки").  Соответствующее заявление российский министр по внешней политике сделал в ходе своего посещения выставки "Л.Н.Толстой - М.Ганди", которая открывается сегодня. Дипломат пояснил, что Москва поддерживает целеустремленность друзей из Нью-Дели заниматься укреплением подлинной многосторонности.

С удовлетворением отмечаем значительный созидательный потенциал индийского председательства в Группе двадцати, которое проходит под созвучным философии Толстого и Ганди девизом "Единство народов, единство судьбы человечества".

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ и Нью-Дели последовательно не приемлют колониальные практики, такие как санкции.

Фото и видео: МИД России

Теги: большая двадцатка, индия, мид, саммит g20, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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