Лавров: РФ и Нью-Дели последовательно не приемлют колониальные практики, такие как санкции

Глава МИД РФ рассказал о важности сохранять приверженность многосторонности мира.

Сергей Лавров считает, что РФ и Нью-Дели представляют из себя последовательными противниками тех, кто приемлет колониальные практики, такие как одностороннее незаконное санкционное давление, шантаж, внешнее давление на суверенные государства или угрозы извне. Соответствующее заявление российский министр по внешней политике сделал в ходе своего посещения выставки "Л.Н.Толстой - М.Ганди", которая открывается сегодня.

Мы поддерживаем нацеленность индийских друзей на укрепление подлинной многосторонности. Нас объединяет твердая приверженность формированию более справедливого и демократичного, полицентричного мироустройства. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал вопрос об арбитраже по энергоресурсам Карабаха двусторонним.

Фото и видео: МИД России