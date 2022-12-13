Лавров назвал вопрос об арбитраже по энергоресурсам Карабаха двусторонним

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал вопрос об арбитражном суде по вопросу возмещения ущерба энергетическим ресурсам Нагорного Карабаха двусторонним вопросом, который стоит между Баку и Ереваном. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своей совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой. Министр ответил на один из вопрос корреспондентов о том, как данный процесс может сказаться на подписании мирного соглашения между сторонами конфликта в обозримой перспективе.
Позиция России заключается в том, что это двусторонний вопрос между Азербайджаном и Арменией. Был выбран путь, включающий в себя судебные процедуры. Ждем.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров: Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана.
Фото и видео: МИД России
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