Лавров: Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана

Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе своего выступления на третьем заседании российско-азербайджанского экспертного совета, организованного в Баку. Дипломат призвал страны не становиться частью геополитических игр.
При понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что иногда у дипломатов создается такое впечатление, что некоторые внешние игроки, предлагающие свои миротворческие услуги, руководствуются не в полной мере этими заявленными целями, а на самом деле рассматривают ситуацию как повод для геополитических игр. В Москве верят в возможности достижения стабильности и мира между Ереваном и Баку.
Лавров заявил, что Россия руководствуется в Закавказье принципом "не навреди".
Фото и видео: МИД России
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