Лавров: Москва не против внешних игроков в диалоге Баку и Еревана

Глава МИД РФ оценил попытки стран играть в геополитические игры.

Россия не против внешних игроков в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Соответствующее заявление глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе своего выступления на третьем заседании российско-азербайджанского экспертного совета, организованного в Баку. Дипломат призвал страны не становиться частью геополитических игр.

При понимании, что это будет делаться искренне, исходя из заинтересованности в установлении прочного мира, обеспечения условий для дальнейшего развития всех народов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что иногда у дипломатов создается такое впечатление, что некоторые внешние игроки, предлагающие свои миротворческие услуги, руководствуются не в полной мере этими заявленными целями, а на самом деле рассматривают ситуацию как повод для геополитических игр. В Москве верят в возможности достижения стабильности и мира между Ереваном и Баку.

Лавров заявил, что Россия руководствуется в Закавказье принципом "не навреди".

Фото и видео: МИД России

