Лавров заявил, что Россия руководствуется в Закавказье принципом "не навреди"

Глава МИД РФ напомнил о том, как решается вопрос Южного Кавказа.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия руководствуется в Закавказье (в Южном Кавказе) принципом "не навреди". Об этом министр по иностранным делам сделал в ходе выступления в Баку с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на пресс-конференции перед журналистами. По мнению дипломата, далеко не все региональные игроки хотят разделять такой подход к решению проблем. Спикер подчеркнул, что по большей мере говорит о странах, которые сами территориально расположены далеко от Южного Кавказа.

Мы руководствуемся принципом содействия такому решению всех возникающих проблем, которые, во-первых, опирались бы на принципиальные договоренности трех лидеров в рамках их четырех заявлений, во-вторых, обеспечивали бы взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество между странами региона. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров обвинил ЕС в злоупотреблении отношениями с Баку и Ереваном.

Фото и видео: МИД России

