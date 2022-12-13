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Лавров обвинил ЕС в злоупотреблении отношениями с Баку и Ереваном

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Глава МИД РФ рассказал о работе "гражданской миссии" Евросоюза на территории Армении.

Европейский союз продавливает так называемую гражданскую миссию на территории Армении, котораяу мировой общественности и России вызывает множество вопросов с точки зрения легитимности. В частности, речь идет о функционале этих дипломатов, их мандате и продолжительности работы. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Баку при участии азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Мы видим, как ЕС откровенно злоупотребляет своими отношениями с Арменией, Азербайджаном, в том числе продавливая вызывающую серьезное сомнение с точки зрения легитимности свою так называемую миссию.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено.

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, армения, евросоюз, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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