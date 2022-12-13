Лавров: создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено

Глава МИД РФ рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре сторонами регионального конфликта не предусмотрено. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе совместной пресс-конференции в Баку с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По словам специалиста, режим функционирования данного объекта обязан в полной мере подходить под условия трехстороннего заявления, подписанного Ереваном, Баку и Москвой 9-10 ноября 2020 года.

Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой... означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц. Там не предусмотрено создание каких-то КПП. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что до сих пор ситуация в зоне карабахского конфликта остаётся сложной. На прошлой неделе российские миротворцы зафиксировали на территории три нарушения режима прекращения огня. Они произошли в Мардакертском и Шушинском районах. С середины декабря 2022 года значительно обострилась обстановка вокруг Лачинского коридора. В Армении говорили о том, что с 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, которая представляет из себя единственную автомобильную трассу, которая проходит через Нагорный Карабах и Армению.

Лавров отметил сбалансированную позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: МИД России