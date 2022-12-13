Лавров отметил сбалансированную позицию арабских стран по ситуации вокруг Украины

Глава МИД РФ отправил приветственное письмо участникам дискуссионного клуба "Валдай".

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил сбалансированную позицию арабских стран по ситуации, которая сложилась вокруг Украины. Текст обращения министра по иностранным делам в ходе выступления на XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" зачитал специальный представитель российского президента Владимира Путина по странам Африки и Ближнего Востока, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Дипломат отметил, что на эти мировые регионы со стороны коллективного Запада оказывается давление.

С удовлетворение констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что развитие отношений Москвы со странами Ближнего Востока и Северной Африки является приоритетным для государственной внешней политики. Он призвал и далее укреплять доверительный диалог, разноплановое и взаимовыгодное сотрудничество с каждой из стран, а также работать на основе многосторонних объединений.

Лавров: Россия сорвала планы Запада по расчленению страны.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"