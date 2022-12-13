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Лавров: Россия сорвала планы Запада по расчленению страны

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Глава МИД отметил, что Москва развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством.

Россия сорвала планы Запада по расчленению страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов ведомства.

По его словам, мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен. Лавров отметил, что России "удалось не только сорвать планы коллективного Запада" по изоляции и расчленению страны, но также "обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества".

Также глава МИД отметил, что Москва развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством.

Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: запад, мид россии, расчленение, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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