Лавров: Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга

Глава МИД отметил, что отношения двух стран развиваются уверенно и динамично.

Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Лавров отметил, что отношения двух стран развиваются уверенно и динамично. Он подчеркнул, что этому не помешает "высокая турбулентность на мировой арене".

Мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках".

Видео: Telegram / СМОТРИ