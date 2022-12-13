Лавров: Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга

Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
Лавров отметил, что отношения двух стран развиваются уверенно и динамично. Он подчеркнул, что этому не помешает "высокая турбулентность на мировой арене".
Мы демонстрируем сплоченность и готовность выступать в защиту интересов друг друга на основе уважения международного права и центральной роли ООН.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках".
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