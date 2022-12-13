Лавров прокомментировал позицию Запада по взрывам на "Северных потоках"

Глава МИД РФ рассказал о роли Берлина в Европе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал позицию стран коллективного Запада по взрывам на "Северных потоках" в Балтийском море. В ходе выступления перед руководителями аккредитованных иностранных СМИ в Москве дипломат пояснил, что речь идет об окончательном решении немецкого газового вопроса. Теперь , по словам Лаврова, Берлин не может выступать на геополитической арене как самостоятельный игрок или развиваться как ведущая европейская сила.

Вот и не допустили, чтобы Германия росла, прежде всего, благодаря дешевым надежным российским энергоносителям по абсолютно приемлемым, конкурентоспособным, обеспечивающим опережающим рост германской экономики ценам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал умалчивание расследований Херша

Фото и видео: МИД России

