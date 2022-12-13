Лавров прокомментировал умалчивание расследований Херша

Глава МИД РФ рассказал о том, почему Запад "не обратил внимание" на публикацию Пулитцеровского лауреата.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал умалчивание расследований лауреата Пулитцеровской премии, американского журналиста Сеймура Херша о причастности к диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" Вашингтона. В ходе выступления перед иностранными СМИ министр пояснил, что национальные правительства Запада стремятся держать в узде свою прессу. Эксперт считает, что если бы подобные обвинения приписывались бы России в отношении нефтепровода Канада-США, то у журналистов не было бы другой работы, кроме как писать только об этом инциденте. А сенсация Херша, основанная на фактах, о причастности Белого дома к теракту на газопроводах в Европе остается без внимания.

Сейчас мы наблюдаем тенденцию, точно по Джорджу Оруэллу, в работе западных правительств в их стремлении держать в уезде СМИ. Один пример - посмотрите на реакцию, которая на Западе наблюдается в ответ на очень конкретное, основанное на многих фактах, разоблачение Херша. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

