Лавров: идет согласование границ континентального шельфа в Арктике

Глава МИД РФ рассказал о том,что к инициативам РФ относятся с уважением.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что согласование границ континентального шельфа в Арктике все еще находится в процессе. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках правительственного часа в нижней палате парламента. По словам министра иностранных дел, российские аргументы изучаются сторонами проект а с уважением.

В Арктике идет рабочий процесс, несмотря на попытки его сбить с толку, по согласованию между пятью прибрежными арктическими державами границ континентального шельфа. Он многолетний, но наши аргументы там рассматриваются. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал приоритетами МИД РФ экономическую дипломатию и поддержку русского языка.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ